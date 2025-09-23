¿Alejandra Guzmán recayó en las adicciones? Esto dijo su papá

Una de las familias más polémicas de la industria musical en México se encuentra en un nuevo capítulo, pues hace unas semanas Alejandra Guzmán anunció que por temas de salud debía de parar de inmediato su gira musical. Ante eso, y por un duelo directo con los medios, ella ha hecho silencio absoluto. Sin embargo, quien habló fue su papá y esto dijo de la Princesa del Rock.

¿Cuál es el estado de salud de Alejandra Guzmán?

El hombre que también ha estado involucrado en múltiples escándalos por una acusación de abuso sexual por parte de su nieta, fue cuestionado por Alejandra, que fue operada recientemente. Además también surgió el rumor de que la artista comenzó a tomar de nuevo. Y esto contestó el pionero del rock en México.

Respecto a la salud de su hija, indicó que la operación a la que se sometió fue sencilla y que ella se ha mantenido en buen estado. Mientras que en lo referente a los rumores de una recaída en las adicciones, esto comentó: “Está retirada del alcohol desde hace ocho, nueve meses, por fin, ha tenido sus problemas de recaídas”.

¿Por qué Alejandra Guzmán tuvo que detener sus conciertos?

La cantante tuvo que someterse a una operación por una hernia cervical que le hizo detener sus actividades artísticas de inmediato. Ante eso, la gira en la que ya se encontraba se suspendió y las fechas restantes del 2025 se moverán al año siguiente. Sin embargo, la artista ha mantenido silencio total ante su enfermedad y su recuperación.

¿Por qué Alejandra Guzmán está peleada con los medios?

La Princesa del Rock se ha mantenido en un constante conflicto ante la prensa por la manera tan apremiante - así lo presume ella - que se han vuelto con ella. Incluso, en sus últimas apariciones públicas de distintas llegadas a los aeropuertos, la Guzmán llegaba con los famosos guardaespaldas que hacían un círculo tras de ella y no permitían que los reporteros se le acercaran. Esto provocó que existiera siempre un choque directo con los camarógrafos y reporteros que esperaban a la cantante de 57 años.