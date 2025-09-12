Antes y después de Isabella Ladera: así se veía antes de conocer a Beéle y tener una relación con él

El nombre de Isabella Ladera lleva días en tendencia tras los dos videos íntimos con Beéle que se filtraron, aparentemente grabados antes de su separación. Inevitablemente, esta situación la puso en la mira y aumentó la curiosidad por saber más sobre ella, en especial respecto a su pasado, lo que hacía y cómo se veía cuando todavía no era una influencer famosa. Aquí te contamos cómo lucía antes de conocer al cantante.

Instagram / @isabella.ladera Isabella Ladera tuvo una transformación física sorprendente

Así era la vida de Isabella Ladera antes de conocer a Beéle

Previo a todas las polémicas por su noviazgo con Beéle, Isabella Ladera solía llevar una vida relativamente tranquila junto a su exesposo e hija. La joven tenía tiempo creando contenido para redes sociales y ya acumulaba una gran cantidad de seguidores, lo que de alguna manera la acercó al entorno del cantante de reggaetón.

Su historia también tiene un episodio oscuro, pues en 2018 fue detenida por robo en un centro comercial de Miami. Para evitar la prisión, habría tenido que pagar una multa, aunque las fotos de este incidente permanecieron y salieron a la luz cuando ya era mediática.

¿Cómo se conocieron Isabella Ladera y Beéle? Así inició su tortuoso romance

El primer encuentro de Beéle con Isabella Ladera habría sido a inicios de 2023, cuando coincidieron en un evento de beneficencia en Venezuela, de acuerdo con los datos que ambos compartieron cuando todavía eran novios. Poco después comenzaron a interactuar por mensajes, hasta que surgió la atracción entre ellos y se volvieron cercanos.

Instagram / @chepejose Isabella Ladera y Beéle presumían una relación de ensueño

Sin embargo, para ese momento los dos tenían otros compromisos, por lo que en múltiples ocasiones se les señaló por presuntas infidelidades. Ignorando por completo estas críticas, en 2024 decidieron hacer oficial su romance, una vez que el cantante ya estaba separado de Cara Rodríguez, madre de sus dos hijos; y la modelo había terminado su matrimonio con Isander Pérez, el padre de su hija.

¿Por qué terminaron Isabella Ladera y Beéle?

Las cosas entre Beéle e Isabella Ladera terminaron definitivamente en 2025, luego de varios meses en los que supuestamente rompían y volvían cada que peleaban. Su truene definitivo resultó sorpresivo para muchos de sus seguidores, pues solían presumir una relación casi perfecta en redes y se mostraban enamorados en eventos públicos.

Instagram / @isabella.ladera Tras su ruptura con Beéle, Isabella Ladera subió una carta donde contó sus sentimientos

Sobre las razones que detonaron la separación de esta polémica pareja, se desconocen los detalles, ya que ninguno ha querido hablar del tema. Lo único que trascendió es que la modelo venezolana se habría sentido minimizada por el cantante de “Si te pillara” y contó sus emociones en una carta que se hizo viral en internet.