Revelan que Beba le habría robado medio millón de pesos a Gala Montes

Gala Montes y su hermana Beba, a finales del 2024, se les veía constantemente juntas, siendo un dúo inseparable en las redes sociales. Sin embargo, todo cambió, puesto que en los últimos meses, se ha visto que hay un distanciamiento entre ambas.

¡Gala Montes tacha de abusiva y agresiva a su propia madre! [VIDEO] Gala Montes realizó un live hablando de los severos problemas que tiene con su madre. En el video explicó por qué decidió ya no estar junto a su mamá.

Anteriormente, nadie sabía la razón de su separación, pero ya salió a la luz, la situación que pudo perjudicar la relación entre ambas. Esto se debe a que una le robó dinero a la otra. Para que sepas toda la información, te compartiremos todos los datos que se conocen al respecto.

¿Quién es mayor, Gala o Beba Montes?

Gala Montes y su hermana Beba desde hace años mostraban una gran relación de hermanas, en especial mientras una de ellas estuvo en un programa de televisión apoyándose mutuamente y realizando muchos videos juntas, que eran publicados en la web.

Aunque parecen de la edad, Beba es la mayor, ella nació en 1994, mientras que Gala es del 2000, teniendo una diferencia de 6 años entre ellas. Aun así, la edad no fue impedimento para que, durante muchos años, hubiera una gran relación que se podía ver en sus redes sociales.

¿Qué pasó entre Gala Montes y Beba Montes?

Recientemente, los internautas y seguidores de las hermanas se habían percatado de un distanciamiento. Observando que Gala Montes ya no sigue a su hermana Beba en Instagram, encendiendo varias alarmas ante una fuerte separación.

Dichos rumores fueron notificados por el medio de TV Notas, quienes mediante una investigación realizada, explican que Gala podría haber sido traicionada por su hermana, debido a que le robó aproximadamente medio millón de pesos de su cuenta bancaria, mientras se encontraba participando en un programa.

Gala, al hacer la investigación sobre la cantidad de dinero que le robó, no tardó mucho en despedir a su hermana en octubre del 2024, quien era su mánager en aquel momento. Incluso, en la misma publicación, se menciona que muchos pensamos que hay una buena relación entre ellas, cuando la realidad es que han tenido fuertes diferencias entre ellas.

Por otro lado, menciona la nota que el distanciamiento entre ellas no es total, puesto que Gala tiene una gran relación con su sobrina, por lo que sería terrible que la discusión le prohibiera poder verla y seguir conviviendo con la menor.