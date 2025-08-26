¡Humilde, mi chiquita! El EXORBITANTE PRECIO del anillo de compromiso de Taylor Swift

Este martes 26 de agosto, la noticia que dio la vuelta al mundo es que Taylor Swift y Travis Kelce ya están oficialmente comprometidos. Y, por supuesto, al salir las primeras imágenes de la propuesta está generando muchísima curiosidad el anillo de compromiso que la cantautora estadounidense ahora lleva.

La cantautora y el jugador de futbol americano hicieron una publicación conjunta en Instagram para anunciar que se casarán. En un carrusel de fotos podemos verlos teniendo distintos gestos románticos y también tuvimos un vistazo del anillo.

Esto es lo que hasta ahora se sabe sobre la llamativa joya. Antes de ver el precio millonario, toma asiento.

Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Taylor Swift

De acuerdo con el especialista en joyería Nilesh Rakholia para Us Weekly, el rango de precio del anillo que Travis Kelce le regaló a Taylor Swift está entre 950,000 y 1,270,000 dólares (aproximadamente, estaría entre 17,747,187 pesos y 23,725,187 pesos). El espectacular anillo se sitúa en un rango de 7 a 10 quilates.

Es una pieza diseñada por Kindred Lubeck para Artifex Fine Jewelry. Tiene un antiguo diamante de talla engastado en una banda de oro con más piedras pequeñas; también se completó con un bisel delgado. El portal especializado en celebridades Page Six confirmó que Travis Kelce participó activamente en el diseño del anillo.

En la foto donde mostró su anillo de compromiso, Taylor también lleva una pulsera dorada (la cual Travis le regaló en Navidad) y un reloj Cartier.

Para el portal Brides, el especialista Benjamin Khordipour explicó que el anillo es de clara inspiración victoriana, por sus delicados detalles y toques dorados. Este experto calcula el precio de la joya en 550,000 dólares.

Aunque el precio ciertamente es exorbitante, un aspecto muy valorado por Taylor Swift en una relación son los grandes gestos de amor en público. Antes de Travis Kelce, la cantautora estadounidense había dicho que en ninguna relación había vivido algo así.

