Gomita se viste de luto tras inesperada muerte

Gomita, la actriz e influencer, se viste de luto; recientemente ha sufrido una inesperada muerte, fallecimiento que ha publicado en sus redes sociales, dejando una tierna publicación al respecto y compartiendo algunas fotos inéditas de su lamentable pérdida.

Ante los terribles hechos ocurridos, los fans y familiares de la celebridad compartieron tiernos mensajes para ella, actor que fueron fuertemente agradecidos. A continuación te detallaremos toda la información que se sabe al respecto.

¿Qué le pasó a Gomita?

Gomita se ha mantenido activa en sus redes sociales en los últimos días; esto se debe a que se viste de luto tras una inesperada muerte dentro de su núcleo familiar. Dicha pérdida se trata de su abuelita, con quien pasó gratos momentos de su vida.

En una publicación realizada por la joven, detalla lo mucho que la va a extrañar, y que ahora está descansando en un mejor lugar junto a su padre. Dentro del carrete que subió, podemos ver a la creadora de contenido acompañada de su familiar en varias etapas de su vida.

“...Te amo cabecita de algodón. Chaparra de mi amor, ya están tocando los norteños en el cielo”

Debido al fallecimiento, ella ha recibido miles de mensajes en sus redes sociales lamentando la pérdida, además de enviarle todo su apoyo, por lo que Araceli Ordaz agradeció toda la ayuda ante la inesperada muerte, detallando que su mamá será un pilar importante para ella para sobrellevar el duelo.

Incluso, vemos que subió una foto donde se ve una corona funeraria, presente que fue enviado por el alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo. Por último, subió un video donde vemos varios importantes momentos que experimentó Araceli junto a su abuela.

¿Cuántos años tiene Gomita?

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, desde que inició su carrera en la televisión ha logrado obtener notoriedad, en especial después de salir en un reconocido reality show a nivel nacional, logrando catapultar su nombre y trayectoria artística, aunque se ha metido en algunas fuertes polémicas.

La celebridad tiene 31 años, se mantiene activa en las redes sociales, donde habla sobre su vida personal y nuevos proyectos en camino. Lamentablemente, ahora se viste de luto ante el terrible fallecimiento de su familiar, recibiendo el apoyo incondicional de su familia, amigos y fans.