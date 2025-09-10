¿Isabella Ladera y Bárbara de Regil son familia? Esto se dice sobre su gran parecido

El nombre de Isabella Ladera ha acaparado las tendencias en los últimos días por el video íntimo con Beéle que se filtró en redes sociales, principalmente en Twitter. Como era de esperarse, esto aumentó considerablemente el interés por todo lo que tiene que ver con su vida privada, en especial sobre un aparente vínculo con Bárbara de Regil. ¿Son hermanas?

Muchos seguidores de ambas celebridades aseguran que tienen un parecido alucinante que podría delatar un parentesco. Sin embargo, la realidad es que no hay ninguna relación familiar entre la modelo venezolana y la actriz de ‘Rosario Tijeras’, sino que solo compartirían ciertos rasgos físicos que hacen pensar esto.

Instagram / @barbaraderegil, @isabella.ladera Bárbara de Regil e Isabella Ladera tienen ciertos rasgos que las hacen parecer hermanas

Según los comentarios de miles de usuarios que se han percatado de estas coincidencias, los aspectos más notorios que tienen en común, serían las cejas pobladas que perfilan su rostro; así como la nariz perfectamente delineada que lucen.

Además, tanto Isabella Ladera como Bárbara de Regil, son sumamente dedicadas al ejercicio, por lo que las dos tienen una figura escultural con el abdomen marcado y las piernas contorneadas. Esto sin considerar el notable gusto que tienen por el mar y la playa, que las hace verse bronceadas la mayoría del tiempo.

¿Quién es la hermana de Bárbara de Regil?

A pesar de las teorías sobre que Isabella Ladera sería parte de la “familia perdida” de Bárbara de Regil son falsas, lo cierto es que la protagonista de ‘Rosario Tijeras’ sí tiene una hermana menor. Su nombre es Michelle de Regil, tiene 31 años, se dedica a las redes sociales y hace poco se aventuró a emprender con un negocio propio.

Instagram / @barbaraderegil Bárbara de Regil solo tiene una hermana llamada Michelle

¿Quién es la hermana de Isabella Ladera?

Por su parte, Isabella Ladera tiene dos hermanas: Stefanía, que ha preferido mantenerse alejada de los reflectores; y Angelu, de 20 años, quien sí está presente en plataformas de internet, donde comparte parte de su vida familiar.

Instagram / @isabella.ladera Aunque Isabella Ladera tiene dos hermanas, solo una suele tener apariciones públicas

Precisamente fue Angelu la que salió en defensa de la modelo venezolana tras la filtración de un video privado con Beéle. Al respecto, mediante un mensaje en sus perfiles oficiales la joven condenó todos los señalamientos sobre la polémica y recalcó que estas cuestiones tan íntimas no deberías convertirse en motivo de conversación.