¡Derraman miel! Las canciones que Taylor Swift le ha dedicado a Travis Kelce, su futuro esposo

Hace poco más de dos años se viralizó un video que cambiaría la vida de Taylor Swift. Travis Kelce, jugador de futbol americano, dijo en su podcast que había intentado regalarle a la cantautora una pulsera con su número de teléfono, pero ella no lo había querido conocer. Semanas después, tuvieron su primera aparición juntos en un incipiente noviazgo.

Este 26 de agosto, Taylor y Travis anunciaron su compromiso. Aprovechando la noticia de que se casarán, te contamos sobre las canciones que la intérprete le ha dedicado a su futuro esposo.

Las canciones que Taylor Swift le ha escrito a Travis Kelce, su prometido

“The Tortured Poets Department” ha sido el único material discográfico que Taylor Swift ha lanzado durante su relación con Travis Kelce. Eso, al menos hasta que salga “The Life of a Showgirl”, el 3 de octubre de 2025.

En su mayoría, es un álbum con canciones sobre rompimientos amargos, engaños amorosos y corazones rotos. Sin embargo, hay dos canciones que resaltan por su romanticismo y tono optimista: “The Alchemy” y “So High School”. Según se cree desde el estreno, los dos temas están inspirados en Travis Kelce.

“The Alchemy” es una canción pop con una melodía suave, que habla sobre experimentar una química con alguien de manera tan fuerte que “solo pasa cada ciertas vidas”. Tiene muchas referencias al futbol americano, ámbito en que se desempeña Travis Kelce, y también al poder transformador del amor, como una sustancia que se emplea para crear otras.

“¿Quiénes somos para luchar contra la alquimia?”, es una de las frases más famosas de la canción. También trascendió un puente que parece hacer referencia al Super Bowl que ganaron los Kansas City Chiefs, equipo para el que juega Travis, en 2024: “No había posibilidad de ser el mejor en la liga. ¿Dónde está el trofeo? Él viene corriendo hacia mí”.

“So High School” también tiene un sonido muy dulce, pero también es alegre y nostálgica. Esta canción pop habla sobre sentir un enamoramiento que solo podría compararse con lo que sienten las personas en la adolescencia.

“Me siento tan en la preparatoria cada vez que te veo”, dice el primer verso de la canción. También tiene un fragmento que ha llamado mucho la atención: “¿Te vas a casar conmigo, besarme o matarme? Es solo un juego, pero de verdad”.

Esto último ha trascendido porque, años antes de conocer a Taylor Swift, en una entrevista le preguntaron a Travis Kelce a quién besaría, con quién se casaría y a quién “mataría”: Taylor, Ariana Grande o Katy Perry. El jugador dijo que “mataba” a Ariana, besaba a Taylor y se casaba con Katy.