No solo Isabella Ladera: el día que a un famoso mexicano le filtraron un supuesto video íntimo

El video de Isabella Ladera y Beéle que se filtró a inicios de septiembre dio mucho de qué hablar y generó gran polémica en internet. Y es que además de lo delicado del tema, hizo recordar a otros famosos que pasaron por lo mismo, aunque también trajo a colación a personajes como Eugenio Derbez, que supuestamente se aprovechó de este tipo de polémicas sin pensar en los alcances que tendría.

Todo pasó en 2020, cuando el actor y comediante mexicano publicó un video en su cuenta de Instagram, en donde compartió que estaba pasando por una situación bastante compleja que comprometía su intimidad. Supuestamente, una persona ajena a su círculo estaría amenazándolo con subir un video privado, el cual habría sido tomado de uno de sus dispositivos electrónicos.

“A todos los medios de comunicación y a la gente en general, quiero informarles que hace unos días intentaron extorsionarme con un video que robaron de mi computadora hace varios años en donde aparezco, según esto, tocándome”, mencionó Derbez con semblante serio.

Instagram / @ederbez Eugenio Derbez dio a conocer supuestas amenazas por la filtración de un video íntimo

En otro fragmento del clip aparece también recalcando lo mucho que le ofendieron estos actos y señaló que no cedería ante la presión de terceros. Por lo que Eugenio Derbez anticipó que si estas supuestas imágenes explícitas salían a la luz, sería por él mismo, generando enormes expectativas respecto a lo que estaba por pasar y también encendió las alarmas de que podría ser un engaño infame.

“Me molesta muchísimo esta violación a mi intimidad y más aún que intenten extorsionarme, por lo cual he decidido publicar yo mismo este video”, anticipó el actor de películas como “La misma luna” y “No se aceptan devoluciones”.

¿Qué pasó con el video íntimo de Eugenio Derbez?

Fue en sus redes sociales oficiales que el comediante cumplió con su palabra y posteó la grabación que supuestamente utilizaron para chantajearlo.

Y a pesar de que los usuarios esperaban otro tipo de contenido, se llevaron la sorpresa de que se trataba de un clip de broma en el que sale tocando una puerta.

Fue así como se comprobó que todo fue un plan orquestado por el propio Eugenio Derbez, quien le quiso jugar una broma a sus fanáticos.

En ese momento, aunque causó la risa de muchos de los que seguían esta historia, también llegó a ser criticado por tomarse a juego un tema tan delicado, en especial porque otros compañeros del medio artístico sí habían pasado por estas situaciones.