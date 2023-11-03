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FOTOS | Ana Bárbara y los rumores de una supuesta boda con su pareja

Ana Bárbara no quiso aclarar los rumores que surgieron por una supuesta boda con su pareja. Además, hablamos con su padre para ver qué sabe de esto.

Por: Caleb López

FOTOS | Ana Bárbara y las declaraciones de José Emilio Fernández

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