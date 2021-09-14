FOTOS: ¿Qué fue lo que pasó entre Aracely Arámbula y Luis Miguel?

Aracely Arámbula es una de las cantantes y actrices más reconocidas de México, y su hijo está por cumplir 15 años. Hablamos con ella para saber qué es lo que hará con su hijo y con la situación que está pasando con Luis Miguel, su ex-pareja.

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Aracely nos contó que el ciclo que su hijo está por comenzar es algo muy importante para ella. Al cumplir 15 años, muchas personas comprenden lo que está sucediendo en su entorno y está emocionada por saber qué es lo que su hijo tendrá en sus próximos planes. Además, recordemos que hace algún tiempo Aracely Arámbula dejó claro que no quiso que ni a ella ni a sus hijos se les retratara en la serie biográfica de Luis Miguel.

Sylvia Pasquel estuvo con nosotros en Quiero Cantar.

¿CÓMO COMENZÓ SU RELACIÓN?

Aracely Arámbula, además de ser cantante y actriz, también es una exitosa modelo, y estuvo en una relación sentimental con “El Sol” durante en el año 2005. Aunque fueron una de las relaciones más mediáticas y famosas de todo México, ellos supieron manejar todo lo que hacían con una tremenda discreción. En el 2006, la pareja recibió a su primer hijo. De una manera también discreta, Aracely Arámbula y Luis Miguel contrajeron matrimonio en el mismo año, y dos años después, nuevamente se convirtieron en padres de familia al recibir a su segundo hijo.

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¿CÓMO TERMINÓ SU RELACIÓN?

El tiempo pasó, y en el año 2009, la pareja decidió terminar su relación. Esto marcó un punto muy importante en la vida y carrera de Aracely Arámbula y de Luis Miguel. Después de separarse, ambos regresaron al estrellato en sus carreras, y comenzaron con muchísimos proyectos dentro de la música y de la actuación.