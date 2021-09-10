FOTOS: Te contamos todo lo que no sabes de la carrera de Pepe Aguilar.

Pepe Aguilar es uno de los artistas más reconocidos en nuestro país y en diferentes partes del mundo. Con un gran talento para la música, él se ha convertido en un ícono del mun grupero, y nosotros te contaremos todo lo que no sabes de Pepe Aguilar en esta galería que tenemos preparada para ti.

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Pepe Aguilar nació en Texas, y sus padres fueron Antonio Aguilar y Flor Silvestre, dos de los cantantes y actores más importantes en la historia del entretenimiento en México. Aunque Pepe Aguilar nació en otro país, él siempre ha sabido cómo representar a México con sus canciones y sus atuendos. Demostrando un gran talento desde una temprana edad, Pepe Aguilar saltó a la fama con el lanzamiento del tema titulado “Por mujeres como tú”. Esta producción lo hizo acreedor de distintas nominaciones y de premios en la música internacional. A partir de ese momento, Pepe Aguilar se convirtió en uno de los músicos con más trayectoria en la música mexicana. Tanto fue así que, al lado de Carlos Vives, Pepe Aguilar recibió el Premio a la Herencia Hispana.

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LA MÚSICA EN SU VIDA

Pepe Aguilar siempre estuvo rodeado de instrumentos, bandas y mucha música. Durante su adolescencia formó parte de una banda de rock, a pesar de que su padre se oponía a que Pepe Aguilar estuviera haciendo música de ese género. Tiempo después, él decidió que era momento de dar un giro a su carrera y comenzar con la música ranchera. Además de ser un gran compositor e intérprete, Pepe Aguilar también ha trabajado como productor musical para los artistas más importantes de México, y muchos le reconocen esa gran habilidad para poder transformar los temas en verdaderos éxitos entre el público. También ha podido colaborar con distintos artistas, mexicanos y extranjeros, siendo los más importantes Enrique Bunbury y Natalia Lafourcade.

Durante la década de los años noventa, Pepe Aguilar también pudo ser el productor para distintos temas de Julieta Venegas y Ely Guerra, logrando expandir su carrera a otros géneros fuera de la música regional mexicana.

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EN LA ACTUALIDAD

Pepe Aguilar ha logrado tener una gran carrera, y es por eso que, actualmente, él es el rostro de la Dinastía Aguilar. Ha acompañado a sus hijos en su corta carrera, y él sigue demostrando la razón de que ocupe un lugar entre los más importantes de la música regional mexicana y ranchera.