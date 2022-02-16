FOTOS: ¿Quiénes han sido los novios de Belinda? ¡Aquí te lo contamos!

Los novios que ha tenido Belinda

Los novios que ha tenido Belinda

Los novios que ha tenido Belinda

Los novios que ha tenido Belinda

Los novios que ha tenido Belinda

Los novios que ha tenido Belinda

Los novios que ha tenido Belinda

Los novios que ha tenido Belinda

Los novios que ha tenido Belinda

Los novios que ha tenido Belinda

Los novios que ha tenido Belinda

Los novios que ha tenido Belinda

Los novios que ha tenido Belinda

Los novios que ha tenido Belinda

Los novios que ha tenido Belinda

Los novios que ha tenido Belinda

Los novios que ha tenido Belinda

Los novios que ha tenido Belinda

Los novios que ha tenido Belinda

Los novios que ha tenido Belinda

Los novios que ha tenido Belinda

Los novios que ha tenido Belinda

Los novios que ha tenido Belinda

Los novios que ha tenido Belinda

Los novios que ha tenido Belinda

Los novios que ha tenido Belinda

Los novios que ha tenido Belinda

Los novios que ha tenido Belinda

Los novios que ha tenido Belinda

Los novios que ha tenido Belinda

Los novios que ha tenido Belinda

Los novios que ha tenido Belinda

El rompimiento de Belinda y Nodal es la noticia del momento. Pero, ¿quiénes han sido pareja de Belinda?

Mira todas las fotos aquí.

La relación de Belinda y Christian Nodal ha sido una de las más mediáticas de los últimos años. Pero Belinda siempre ha estado en el centro de los reflectores al tratarse de sus relaciones sentimentales y ha sido un tema muy importante dentro del mundo del espectáculo.

NO TE PUEDES PERDER Verónica del Castillo fue operada de un enorme tumor

Belinda ha tenido una larga carrera y se ha visto involucrada sentimentalmente con deportistas, artistas, cirujanos y empresarios a lo largo de su vida. Algunas de sus relaciones más famosas han sido con el ilusionista Criss Angel, con el futbolista Giovanni Dos Santos y con Lupillo Rivera, después de haber participado juntos en un reality show.

TE PUEDE INTERESAR Esta fue la respuesta de Danna Paola al saludo de Eleazar Gómez

Todo el público está al pendiente de lo que puede suceder con Belinda y con Christian Nodal.