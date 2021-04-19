FOTOS: Juego de extinción en Survivor México. La tribu de los Halcones permanecen unidos una semana más.

Los sobrevivientes harán todo lo posible por superar los retos que Carlos Guerrero ‘Warrior’ les presente para evitar nominar a un integrante al juego de extinción de Survivor México.

La tensión ha aumentado en Survivor México. Los integrantes de la tribu Halcón tratan de averiguar quién fue el que realizó el segundo voto dirigido a Memo Dorantes. ChiCKen afirmó que si tienen un problema que lo digan entre ellos y evitar fragmentar a la tribu.

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Sargento Rap y Dani Cortés mantuvieron una reñida conversación ya que Sargento afirmó que a Daniel le faltan pantalones para afirmar las decisiones que se tomaron antes de iniciar los juegos de Survivor México.

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El tótem de inmunidad grupal de Survivor México se disputó mediante un rompecabezas.

Los Halcones conquistaron las aguas de Survivor México al armar correctamente el rompecabezas por el tótem de inmunidad. En un aplastante y contundente triunfo, los Halcones obtienen el tótem de inmunidad grupal de Survivor México y Jaguares deberá votar para sentenciar a un integrante al juego de la extinción.

La tribu Jaguar decidió mandar a Daniela Torres al juego de la extinción de Survivor México y se enfrentará a Bella De La Vega para asegurar su lugar en la competencia más emocionante.

¿Quién es la segunda eliminada de Survivor México?

Bella De La Vega fue nominada por su tribu para afrontar el juego de extinción. La tribu Jaguar decidió mandar a Dany Torres a enfrentarse contra Bella y así asegurar su lugar en Survivor México.

Carlos Guerrero ‘Warrior’ puso a prueba el equilibrio y concentración de ambas sobrevivientes en el juego de extinción de Survivor. Con serenidad, concentración y mucho pulso para evitar algún tipo de descontrol corporal y perder la esfera del soporte que determinará su permanencia en Survivor México.

Lamentablemente Daniela Torres no encontró el equilibrio y estabilidad suficiente para permanecer en la plataforma y queda eliminada de la competencia.

