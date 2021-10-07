FOTOS: Margarita McKenzie un ícono de la oficina y de la moda en VLA.

Margarita McKenzie es un personaje muy querido por el público pero temido en los pasillos de TV Azteca.

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A pesar de la rigidez de su puesto laboral, siempre se ha mostrado como una persona confiable y que puede realizar cualquier tarea que le sea encomendada. Podríamos pensar que esta rigidez se traslada a su look, al usar siempre un saco color gris, pero no podríamos estar más equivocados.

Aunque el gris puede ser catalogado como un color “plano” o “apagado”, Margarita ha sabido utilizarlo a su favor y sacarle provecho para mantener un porte y una imagen profesional, pero imprimir su sello de originalidad.

A través de su estilo, ha logrado marcar tendencias dentro y fuera de la oficina, y en esta galería podremos ver sus mejores looks que ha usado en el foro de Venga La Alegría.

En el programa matutino hemos podido ver atuendos que son espectaculares y otros un tanto peculiares de Margarita McKenzie, quien compartió con nosotros cuál es su secreto para salir de la monotonía en su vestuario diario y darle un poco de color.

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LOS FABULOSOS SNEAKERS:

A Margarita McKenzie se le podría catalogar como una “sneaker head” o “aficionada a los tenis urbanos”. Algo que no puede faltar en su “outfit” son unos “sneakers” que sean un buen acento de color, de contraste y sobre todo, una buena combinación con el elegante traje que porta con mucho orgullo.

Gracias a este ligero toque de color, Margarita puede imponer tendencias y ponerle un sello de estilo que la hace diferente a todos sus colaboradores. Desde diseños innovadores hasta colores arriesgados, McKenzie nos muestra su lado más salvaje al utilizar este elemento en sus outfits para mandar un contundente mensaje: Ser Godín puede ser divertido.