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FOTOS: Margarita McKenzie un ícono de la oficina y de la moda en VLA.
Margarita McKenzie se ha vuelto uno de los personajes más queridos de la televisión y te contaremos más de sus mejores atuendos.
Los mejores atuendos de Margartia McKenzie
Los mejores atuendos de Margartia McKenzie
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Los mejores atuendos de Margartia McKenzie
Margarita McKenzie es un personaje muy querido por el público pero temido en los pasillos de TV Azteca.
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A pesar de la rigidez de su puesto laboral, siempre se ha mostrado como una persona confiable y que puede realizar cualquier tarea que le sea encomendada. Podríamos pensar que esta rigidez se traslada a su look, al usar siempre un saco color gris, pero no podríamos estar más equivocados.
Aunque el gris puede ser catalogado como un color “plano” o “apagado”, Margarita ha sabido utilizarlo a su favor y sacarle provecho para mantener un porte y una imagen profesional, pero imprimir su sello de originalidad.
A través de su estilo, ha logrado marcar tendencias dentro y fuera de la oficina, y en esta galería podremos ver sus mejores looks que ha usado en el foro de Venga La Alegría.
En el programa matutino hemos podido ver atuendos que son espectaculares y otros un tanto peculiares de Margarita McKenzie, quien compartió con nosotros cuál es su secreto para salir de la monotonía en su vestuario diario y darle un poco de color.
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LOS FABULOSOS SNEAKERS:
A Margarita McKenzie se le podría catalogar como una “sneaker head” o “aficionada a los tenis urbanos”. Algo que no puede faltar en su “outfit” son unos “sneakers” que sean un buen acento de color, de contraste y sobre todo, una buena combinación con el elegante traje que porta con mucho orgullo.
Gracias a este ligero toque de color, Margarita puede imponer tendencias y ponerle un sello de estilo que la hace diferente a todos sus colaboradores. Desde diseños innovadores hasta colores arriesgados, McKenzie nos muestra su lado más salvaje al utilizar este elemento en sus outfits para mandar un contundente mensaje: Ser Godín puede ser divertido.
Los mejores atuendos de Margartia McKenzie
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