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FOTOS | Heliud Pulido y Pame Verdirame se convertirán en papás, ¡están esperando bebé!

Después de unos meses, lo hicieron oficial. Heliud Pulido y Pame Verdirame, ¡están esperando bebé! Van a ser papás por primera vez. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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