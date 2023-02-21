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FOTOS | Hermana de Karol G rompe en llanto al hablar de su depresión posparto.

Verónica Giraldo Navarro se mostró vulnerable ante sus seguidores a días de convertirse en madre.

Por: Tv Azteca

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