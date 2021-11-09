FOTOS | Cuñada de Yuya pierde a sus dos bebés. Te contamos los detalles.

Quienes son seguidores del hermano de Yuya y su suñada, “Fichis” y Paola en su canal “Amor Eterno”, saben sobre lo mucho que anhelaban tener un bebé. Sus múltiples intentos por lograr un embarazo, todos los tratamientos a los que Paola se ha tenido que someter, ¡hasta que por fin lo lograron!

Dieron a conocer a través de su canal de YouTube y redes sociales, todos los detalles de su embarazo, ¡que no solo era un bebé, eran gemelos! Incluso hace unos meses se hizo la revelación de sexo, todo parecía ir bien, ¡hasta hace unos días que se dio a conocer que la influencer y sus bebés estaban en cuidados intensivos en el hospital! ¿Qué fue lo que pasó? Checa las fotos AQUÍ y sigue leyendo...

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Paola y Fichis perdieron a sus bebés.

Luego de que hace unos días Sergio Castrejón “Fichis”, hermano de Yuya, diera a conocer en sus redes sociales que su esposa, la también influencer Paola Poulain había sido hospitalizada de emergencia, hace unas horas surgió una lamentable noticia, ¡los bebés que tenía en su vientre, perdieron la vida!

Paola, quien tenía casi siete meses de embarazo, tuvo que ser sometida a una cesárea para dar a luz a sus dos bebés. Ella permaneció en terapia intensiva y los bebés en estado de gravedad.

Luego de algunos días de estar internada, Paola Poulain compartió en su cuenta oficial de Instagram la lamentable noticia de que perdió a sus dos hijos. “Dicen que al destino le gusta jugar a prometer aquello que no puede dar. Gracias, mis niños, gracias por darme la oportunidad de ser mami por casi siete meses y por permitirme cargarlos por unos hermosos inolvidables minutitos. Siempre serán nuestros bebés. Descansen en paz. Los amaremos eternamente.” Escribió en su publicación Paola.

Recordemos que esta pérdida es la segunda que sufre la pareja, en otra ocasión lograron un embarazo, pero a las pocas semanas Paola sufrió un aborto. Sergio y Paola creían que Mila y Miel serían “los bebés milagro” y así poderse convertir en padres. Lamentamos mucho esta noticia.

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