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FOTOS | Imelda Garza contó que Julián Figueroa le "explicó" en un sueño por qué se fue

La nuera de Maribel Guardia reveló detalles del sueño que tuvo con su fallecido esposo. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

Muerte de Julián Figueroa: ¿Quién es Imelda Garza, la esposa del cantante fallecido?
Ime Garza con Julián Figueroa posando.jpg
Maribel Guardia junto a Julián Figueroa
20.jpg
Ime Garza de perfil.jpg
Ime Garza con Julián Figueroa.jpg
Maribel Guardia responde a propuesta de José Manuel Figueroa sobre cenizas de Julián Figueroa.
Ime Garza con gorra.jpg
Ime Garza con playera blanca.jpg
Julián Figueroa:¿De qué murió el hijo de Joan Sebastián y Maribel Guardia?
4.jpg
Maribel guardia y Julián Figueroa comiendo
Ime Garza con playera negra.jpg
3.jpg
Ime Garza, pelo morado.jpg
Imelda Garza y Julián Figueroa
Ime Garza con Julián Figueroa en la playa.jpg
Julián Figueroa: ¿Cómo reaccionó José Manuel Figueroa a la muerte de su hermano?
Ime Garza posando.jpg
10.jpg
Imelda Garza reveló el momento en que encontró sin vida a Julián Figueroa.
Foto de julián Figueroa
julian-figueroa-fallecio-murio.jpg
Maribel guarda y las cenizas de julián figueroa.jpg
Ime Garza con Julián Figueroa sacando al lengua.jpg
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Muerte de Julián Figueroa: ¿Quién es Imelda Garza, la esposa del cantante fallecido?
Ime Garza con Julián Figueroa posando.jpg
Maribel Guardia junto a Julián Figueroa
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Maribel Guardia responde a propuesta de José Manuel Figueroa sobre cenizas de Julián Figueroa.
Ime Garza con gorra.jpg
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Julián Figueroa:¿De qué murió el hijo de Joan Sebastián y Maribel Guardia?
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Maribel guardia y Julián Figueroa comiendo
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Imelda Garza y Julián Figueroa
Ime Garza con Julián Figueroa en la playa.jpg
Julián Figueroa: ¿Cómo reaccionó José Manuel Figueroa a la muerte de su hermano?
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Imelda Garza reveló el momento en que encontró sin vida a Julián Figueroa.
Foto de julián Figueroa
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Maribel guarda y las cenizas de julián figueroa.jpg
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Muerte de Julián Figueroa: ¿Quién es Imelda Garza, la esposa del cantante fallecido?
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Maribel Guardia junto a Julián Figueroa
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Maribel Guardia responde a propuesta de José Manuel Figueroa sobre cenizas de Julián Figueroa.
Ime Garza con gorra.jpg
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Julián Figueroa:¿De qué murió el hijo de Joan Sebastián y Maribel Guardia?
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Maribel guardia y Julián Figueroa comiendo
Ime Garza con playera negra.jpg
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Imelda Garza y Julián Figueroa
Ime Garza con Julián Figueroa en la playa.jpg
Julián Figueroa: ¿Cómo reaccionó José Manuel Figueroa a la muerte de su hermano?
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Imelda Garza reveló el momento en que encontró sin vida a Julián Figueroa.
Foto de julián Figueroa
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