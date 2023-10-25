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FOTOS | ¿Juan de Dios Pantoja tiene hijos con otras mujeres?

Prima de Kimberly Loaiza amenaza a Juan de Dios Pantoja de comprobar que tiene un hijo con otra mujer. Te contamos los detalles en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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Juan de Dios sentado.jpg
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Juan de Dios lentes blancos.jpg
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