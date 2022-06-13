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FOTOS | "Manténganme en sus oraciones" pide Justin Bieber a sus fans.

Un grave virus atacó a Justin Bieber y tuvo que cancelar sus conciertos... ¡E hizo un video que paralizó a sus fans para que le creyeran!

Por: TV Azteca

Justin Bieber dentadura.jpg
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