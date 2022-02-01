FOTOS | Conoce a Yailin, la polémica novia de Anuel AA.

A escasos nueve meses de culminar su relación con la famosa cantante Karol G, el reguetonero Anuel AA se comprometió con la también cantante Yailin La más viral, quien le dio el ‘sí’ al puertorriqueño a cuatro días de haber confirmado su relación amorosa en su cuenta de Instragram donde se observa al caribeño ponerle un anillo de diamantes a la intérprete de “¿Quién me atraca a mí?”.

¿Pero quién es la nueva novia de Anuel AA? Yailin La más viral responde al nombre de Jorgina Lulú Guillermo Díaz, quien nació en Santo Domingo en República Dominicana. La también influencer y bailarina tiene 21 años de edad e inició como cantante en el 2019 en los géneros reggaetón y dembow.

En su cuenta de Tik Tok donde Yailin cuenta con más de un millón de seguidores, la pareja reveló mediante un trend cómo inició su relación. Anuel AA fue el que mostró interés sobre Jorgina, el puertorriqueño dio el primer beso y fue el primero en decir ‘te amo’.

¡Dale un repaso en fotos a la controvertida novia de Anuel AA!

