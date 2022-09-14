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FOTOS | Karol G "desempolva' fotos que tenía al lado de Anuel AA.
La cantante colombiana fue señalada por no haber borrado las imágenes de aquel amor que la ilusionó, pero después acabó en drama.
¿Karol G y James Rodríguez tienen una relación secreta?
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FOTOS: Él sería el famoso futbolista con el que Karol G estaría saliendo.
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