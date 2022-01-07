FOTOS | Así se ve Kate Middleton a sus 40 años.

Kate Middleton, quien es actualmente uno de los miembros más queridos de la realeza británica, está a punto de cumplir 40 años, además de que se está preparando para ser reina, pues está casada con William, quien es segundo en la línea de sucesión al trono.

Su estilo impecable, su elegancia, su cercanía con la gente y su gracia han hecho que sea comparada con la mujer que hubiera sido su suegra: Lady Di.

Kate Middleton ha sabido ganarse el cariño de la gente gracias a su respeto al protocolo, su carácter y naturalidad, así como también se ha comportado como una mamá muy transparente.

Durante la pandemia, la esposa de William mostró su faceta más hogareña y junto al príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, Kate Middleton y el príncipe Guillermo disfrutaron de paseos en familia y actividades como cocinar todos juntos, demostrando que es una gran mujer.