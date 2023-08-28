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FOTOS | Eric del Castillo está en tratamiento para evitar padecimientos como la demencia senil

Se filtró a la prensa que las hijas del actor le están pagando a una terapeuta para que ayude a su padre a fortalecer su memoria. Todos los detalles en fotos.

Por: Maribel Velázquez

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