¿Le niegan ver a su bebé? El papá del hijo de Aimep3 rompe el silencio

La vida personal de Marisol Domínguez, mejor conocida como Aimep3, volvió a ser tema de conversación luego de que se revelara públicamente la identidad del presunto padre de su hijo. El hombre, identificado en redes sociales como Héctor Loon, decidió dar su versión y hablar de la relación que mantiene con la influencer y de los obstáculos que enfrenta para convivir con el menor.

El tema cobró fuerza tras la cobertura de un programa de espectáculos en internet, que aseguró que Héctor ha intentado estar presente desde el embarazo de Marisol, aunque ella habría limitado el contacto. Según sus declaraciones, busca llegar a un acuerdo pacífico antes de recurrir a instancias legales.

¿Qué dijo Héctor Loon sobre su hijo con AimeP3?

En entrevista, el presunto padre de Miguelito explicó que al inicio del embarazo mantenía comunicación con Aime, pero la situación cambió con el tiempo. “Deberíamos llegar a un acuerdo por el niño, que sepa que aquí estoy, no estoy evadiendo. Antes de tomar otras acciones, quiero hablar con ella”, declaró, resaltando que siempre ha estado al pendiente de la salud de su expareja y del bebé.

El hombre incluso señaló que, durante la hospitalización de la influencer por complicaciones de la cesárea, intentó estar cercano y disponible para apoyarla.

¿Qué dijo Aimep3 sobre el papá de su hijo?

Hasta el momento, Marisol Domínguez no ha emitido ninguna postura sobre las declaraciones de Héctor, ni ha confirmado ni desmentido la información compartida por el programa de espectáculos. Sus seguidores, sin embargo, se mantienen atentos a cualquier mensaje que pueda aclarar la situación y a las posibles decisiones que tome respecto a la convivencia del bebé con su supuesto padre.

La situación ha generado un debate en redes sociales, donde algunos seguidores apoyan a Héctor por buscar la convivencia con su hijo, mientras que otros defienden el derecho de Aimep3 a mantener su vida privada lejos de la exposición mediática. Lo cierto es que el tema sigue dando de qué hablar y podría escalar si no se logra un acuerdo entre ambas partes.