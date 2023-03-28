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FOTOS | ¡Maluma confirmó la relación que tiene Bad Bunny con Kendall Jenner!

Se le ha visto a Bad Bunny muy cariñoso con Kendall Jenner y dándose tremendos besotes... ¡Y Maluma ya lo confirmó! El “conejo malo” sí anda con la modelo.

Por: Ana Patricia Pérez

Maluma selfie en el espejo.jpg
Maluma en pijama.jpg
Maluma y Buda.jpg
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