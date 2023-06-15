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FOTOS | ¿Kendall Jenner embarazada de Bad Bunny? ¡Los rumores están fuertes!

Fuertes rumores indican que Kendall Jenner está embarazada... ¡Y su pareja actual es Bad Bunny! Te contamos en fotos todos los detalles. Si el río suena...

Por: Ana Patricia Pérez

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