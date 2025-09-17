La Granja VIP y el otoño: 5 cultivos que le pondrán color al huerto de las celebridades

El modo otoñal estará a full en La Granja VIP a mediados de octubre , cuando el reality se estrene a través de la señal de Azteca UNO y celebridades como Kim Shantal y Alfredo Adame se enfrenten a sus primeras tarea agrícolas, ¿pero cuáles son los cultivos más icónicos de esta temporada?

Adal Ramones envía pistas sobre qué celebridades pueden entrar a La Granja VIP [VIDEO] En entrevista con Luz Elena González, Adal Ramones comparte sus primeras impresiones como el conductor de La Granja VIP.

¿Qué cultivos de otoño podríamos ver en La Granja VIP?

El otoño tiene una profunda simbología en la cultura popular ya que es tiempo de las cosechas, de transición y de paisajes dominados por el tono café de las hojas que ya comienzan a secarse, por lo que no es extraño que en la vida campirana esta estación esté relacionada con la paja, el trigo y las calabazas.

De acuerdo con la herramienta de inteligencia artificial (IA) de Google Gemini, algunos de los cultivos propios del otoño que podrían darle un color especial al paisaje de La Granja VIP son cinco: las manzanas, las calabazas, las zanahorias, las cebollas y el brócoli.

Por otro lado, el otoño es la época perfecta para cosechar granos como el maíz y la avena, además de que también significa el arranque del almacenamiento de bloques de heno y paja para alimentar a los animales en el invierno, por lo que los colores amarillo y naranja también se consolidaron como unos clásicos de la temporada.

Graneros abiertos y listos para almacenar las cosechas de la temporada, hojas secas y bultos de paja son algunas de las imágenes del campo más icónicas del otoño: ¿crees que a nuestras celebridades de La Granja VIP les toque cumplir con alguna tarea agrícola relacionada con esta temporada?

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

El arranque de las actividades agrícolas y ganaderas de La Granja VIP que pondrán en jaque a 16 celebridades tendrá lugar el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO: este reality tuvo mucho éxito en Europa y Sudamérica , por lo que seguramente se convertirá en todo un fenómeno para el público mexicano.