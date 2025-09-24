Jorge Van Rankin pone al burro como el “animal de poder” de Jawy Méndez en La Granja VIP: ¿será?

El irreverente conductor Jorge Van Rankin se subió al “tren del mame” de La Granja VIP y le recomendó a su compa Jawy Méndez que lo que más le conviene si es que quiere avanzar en la competencia es tomar ¡al burro! como su “espíritu animal": ¿se echó porras a sí mismo o algo sabe? ¡Este fue el divertido video que hizo reír a los internautas!

La Granja VIP: Jawy Méndez advirtió que provocará “peleas, llantos, tristezas, felicidad” TV Azteca [VIDEO] Jawy Méndez, el segundo granjero confirmado para La Granja VIP, reveló sus sentimientos por participar en un reality 24/7. ¡Ojo a lo que dijo de Alfredo Adame!

¿Por qué Jorge Van Rankin le recomendó a Jawy Méndez hacerse amigo del burro en La Granja VIP?

Si existe una celebridad emocionada con participar en La Granja VIP, esa es Jawy Méndez : desde que fue confirmado de forma oficial por TV Azteca como uno de los granjeros que se sumarán a esta aventura, el influencer no deja de publicar contenido relacionado con animalitos, botas y sombreros... ¡está súper ansioso por comenzar!

Hace apenas unas horas, el adorado Jawy publicó un divertido carrusel de fotos en el que “posó" con varios animalitos de granja como un cerdito, un gallo y hasta un tierno becerro, una idea que le dio miles de Me Gusta y que aumentó los comentarios de apoyo para él.

Ahora, el exconcursante de Exatlón México alimentó aún más la diversión campirana con un gracioso video en el que le preguntó a Jorge Van Rankin sobre cuál es el animalito con quien debería llevarse mejor ahora que trabajará en el establo de La Granja VIP: ¡el conductor no lo dudó ni un segundo!

“Me estás faltando al respeto, Jawy, ¿cómo que con quién? ¡Con el burro, wey! El burro es un animal ingenuo, bonito con un... con una inteligencia gigante, vive lejos el burro, con el burro es lo más recomendable”, aconsejó Van Rankin.

Jorge no quiso seguirle y dejó con la duda a Jawy: ¡no aclaró si en efecto le dicen “burro” por su enorme inteligencia, pero la recomendación ahí quedó a tan sólo unos días de que inicie La Granja VIP con el mejor cacareo de la televisión mexicana!

¿Cuándo inicia La Granja VIP en TV Azteca?