Jawy Méndez y Kim Shantal presumen su complicidad previo a La Granja VIP: ¡así se divierten!

Jawy Méndez y Kim Shantal ya están más que listos para unirse a La Granja VIP : tienen experiencia en realities, una gran fortaleza física y, por si esto fuera poco, ¡les encanta el cacareo! Estos divertidos trends nos confirmaron que, más que granjeros, ambos influencers son súper amigos... ¿crees que su lado animal los traicione en la competencia?

La Granja VIP: Jawy Méndez advirtió que provocará “peleas, llantos, tristezas, felicidad” TV Azteca [VIDEO] Jawy Méndez, el segundo granjero confirmado para La Granja VIP, reveló sus sentimientos por participar en un reality 24/7. ¡Ojo a lo que dijo de Alfredo Adame!

¿Cuáles fueron los videos de Jawy Méndez y Kim Shantal que causaron furor en redes?

Desde que Jawy Méndez fue confirmado como concursante de La Granja VIP , el influencer no deja de consentir a sus 3 millones de seguidores de Instagram con contenido relacionado con este nuevo reto campestre en el que le dirá adiós al glamour para ponerse las botas.

Hace unas horas, Jawy se puso en “modo vaquero” y posó con varios animalitos granjeros para demostrar que la cosa va en serio; poco después, Jorge Van Rankin lo hizo reír cuando le recomendó al burro como “animal del poder” y ahora el creador de contenido fitness apareció con Kim Shantal en dos videos para mostrar que ellos dos no serán contrincantes en La Granja VIP... ¡sino grandes aliados!

En una de las grabaciones, Jawy Méndez invito a Kim a hacer un “duelo” con el trend de Cuatro abrazos y un café: en la grabación que pronto acumuló más de 9 mil 200 Me Gusta, ambas celebridades aparecieron en un ambiente donde las carcajadas, el canto y el sentimiento fueron los ingredientes que pusieron el sabor especial... ¡qué tal!

En el otro video viral de Instagram, Jawy y Kim presumieron sus pasos de baile y, además, comprobaron que para ellos sumarse a las principales tendencias digitales es muy fácil: ¡los memes y las risas en La Granja VIP están garantizados con ellos, sobre todo porque ya dijeron que sólo van a divertirse!

"¡NOS VAMOS A LA GRANJA Y PRETENDEMOS PASARLA MUUUUUUY CBRN!”, prometió Jawy en la caja de comentarios, y sus fans esperan que así sea... ¿pero cuándo se estrena La Granja VIP y dónde ver este reality extremo de TV Azteca?

¿Cuánto se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP, el reality show en el que el glamour quedará atrás para las celebridades, se estrena el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO a las 08:00 de la noche con transmisiones 24/7 en la plataforma Disney+... ¡no te pierdas ni un solo minuto de la competencia!