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FOTOS | Por una misión y por el Juego por la Salvación en La Isla

El primer Juego por la Salvación nos regaló grandes momentos en La Isla; además, los desafiantes se midieron por una experiencia turca. #RexonaLaIsla

Por: Daniel Menes

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