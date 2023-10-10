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FOTOS | Diversión y habilidad con las palabras en La Palabra Secreta.
Mauricio Islas y Mayra Rojas ayudaron a Julia y Alberto a ganar miles de pesos en La Palabra Secreta. Alberto fue el afortunado en ir a la escalera del dinero.
Julia deseaba ganar para poder llevar a sus nietos de viaje, mientras que el sueño de Alberto ahora es una realidad, gracias a que jugó increíble con Mayra en la escalera del dinero de La Palabra Secreta.