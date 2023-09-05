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FOTOS | Estas son las polémicas que han rodeado la gira de Luis Miguel

Luis Miguel regresó a los escenarios con su “Luis Miguel Tour” después de cuatro años de ausencia, ¡y su gira ha estado llena de polémicas! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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