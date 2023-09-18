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FOTOS | Golpearon a Luisito Comunica en la calle, ¡y ya presentó denuncia!

Recientemente, Luisito Comunica fue agredido en la calle por no querer comprar una paleta... ¡Y ya denunció formalmente! Te contamos en fotografías lo sucedido.

Por: Ana Patricia Pérez

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Luisito Comunica tomando una foto.jpg
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Luisito Comunica selfie.jpg
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