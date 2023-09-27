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FOTOS | Maite Perroni le responde a quienes critican su cuerpo

La cantante lamenta las críticas, pero no se enfrasca por dichos comentarios. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

Maite Perroni con chamarra de mezclilla. .jpg
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Maite Perroni derrocha amor..jpg
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Maite Perroni y sus manos peligrosas..jpg
Maite Perroni con una copa. (2).jpg
Maite Perroni entre flores..jpg
Maite Perroni con una copa. (5).jpg
Maite Perroni con una copa..jpg
Maite Perroni con las manos en la boca..jpg
Maite Perroni con una copa. (3).jpg
Maite Perroni con el cabello mojado..jpg
Maite Perroni con una copa. (4).jpg
Maite Perroni con una copa. (6).jpg
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