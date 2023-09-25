  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Fan trata de besar a la fuerza a Maluma y él la rechaza

En un video, se observa cómo lo guardias de seguridad del cantante alejan a la joven que intentó besar a la fuerza a Maluma. ¡Él logró alejarse de inmediato! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Maluma sonriendo.jpg
Maluma selfie.jpg
Maluma tomando café.jpg
Maluma y Buda.jpg
Maluma foto en el espejo.jpg
Maluma con trenzas.jpg
Maluma con gorro.jpg
Maluma despeinado.jpg
Maluma Ferrari.jpg
Maluma descansando.jpg
Maluma con gorra.jpg
Maluma comiendo.jpg
Maluma comiendo un taco.jpg
Maluma bronceandose.jpg
Maluma bañandose.jpg
/
Maluma sonriendo.jpg
Maluma selfie.jpg
Maluma tomando café.jpg
Maluma y Buda.jpg
Maluma foto en el espejo.jpg
Maluma con trenzas.jpg
Maluma con gorro.jpg
Maluma despeinado.jpg
Maluma Ferrari.jpg
Maluma descansando.jpg
Maluma con gorra.jpg
Maluma comiendo.jpg
Maluma comiendo un taco.jpg
Maluma bronceandose.jpg
Maluma bañandose.jpg
Maluma sonriendo.jpg
Maluma selfie.jpg
Maluma tomando café.jpg
Maluma y Buda.jpg
Maluma foto en el espejo.jpg
Maluma con trenzas.jpg
Maluma con gorro.jpg
Maluma despeinado.jpg
Maluma Ferrari.jpg
Maluma descansando.jpg
Maluma con gorra.jpg
Maluma comiendo.jpg
Maluma comiendo un taco.jpg
Maluma bronceandose.jpg
Maluma bañandose.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado