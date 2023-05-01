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FOTOS | Martha Higareda dice que aprendió a hablar a los cuatro meses.

La actriz Martha Higareda, dijo que aprendió a hablar a los 4 meses y las redes sociales se burlaron de ella. ¿Qué más dijo? Te contamos los detalles.

Por: Ana Patricia Pérez

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