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FOTOS | Así es, Yordi. ¡Ryan Gosling dijo que no sabe quién es Martha Higareda!

Martha Higareda entrevistó a Ryan Gosling en la premier de la película de Barbie en la CDMX. ¡Y el actor dijo que nunca la había visto! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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