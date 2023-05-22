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FOTOS | Yordi Rosado defiende a Martha Higareda, dice que todo lo que cuenta es verdad.

Yordi salió a la defensa de Martha Higareda. Explicó por qué sí es cierto lo que ha revelado la actriz en las anécdotas que ha compartido. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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