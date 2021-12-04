FOTOS | La boda de MasterChef Celebrity estuvo llena de sabor.

La final de MasterChef Celebrity está cada vez más cerca y en la cocina solo quedan seis celebridades que se han esforzado por mostrar todo su sazón en cada uno de los platillos que han preparado. En esta ocasión los cocineros tuvieron la difícil misión de preparar un menú digno de servirse en una elegante boda.

Las celebridades de MasterChef Celebrity cocinaron en equipos.

Antes de empezar a cocinar, los famosos cocineros compartieron cómo se sienten en la cocina más famosa de México y hablaron del aprendizaje que han adquirido en los fogones.

Las estaciones de MasterChef Celebrity estaban listas, ahora solo faltaba conocer a los equipos, la suerte definió el destino de cada una de las celebridades y finalmente Stephanie Salas, Germán Montero y Paty Navidad se pusieron el mandil rojo. Mientras que Laura Zapata, Matilde Obregón y Paco Chacón conformaron el equipo azul.

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Paco Chacón y Germán Montero fueron los encargados de descubrir el menú a preparar con sus equipos. El equipo azul tenía la tarea de servir como primer plato una ensalada de salmón cocinado con bulbo de hinojo y de segundo tiempo un filete mignon dauphinois potato.

Al equipo rojo le tocó cocinar como entrada una crema de espinaca o chícharo conservando la clorofila y de plato fuerte también un filete mignon con papas.

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Mientras cocinaban, los famosos fueron interrumpidos para cumplir un reto más, el equipo azul tuvo que bailar una polca y los rojos hicieron sentadillas en la cocina.

Al finalizar el tiempo de la cocinada, las ollas llegaron a la mesa de los jueces de MasterChef, primero probaron el menú del equipo rojo y encontraron varios errores que le restaron puntos. Por último probaron los platos del equipo azul y reconocieron que eran elegantes y de buen sabor.

El ganador indiscutible del reto fue el equipo azul, Paco Chacón, Laura Zapata y Matilde Obregón subieron al balcón de MasterChef Celebrity.

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