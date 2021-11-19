FOTOS | MasterChef Celebrity despidió a uno de sus cocineros.

Los cocineros de MasterChef Celebrity tenían la última oportunidad de quedarse en la cocina, el champagne y la sidra eran los ingredientes con los que debían cocinar en el próximo reto de eliminación. Cada una de las celebridades eligió una de las bebidas para hacer preparaciones con las que debían conquistar los paladares de los jueces.

Nadie quería despedirse de MasterChef Celebrity.

Además de tener la tarea de cocinar con ingredientes poco comunes en el reto de eliminación, las celebridades contaban con tan sólo tres minutos en el mercado y 60 minutos para preparar grandes platos. Los cocineros pusieron manos a la obra con creativas recetas y transcurrido el tiempo que los jueces les dieron, llegó el momento de impresionarlos en la mesa.

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El primero en pasar a la mesa de los chefs fue Aristeo Cázares, el atleta sirvió “el cerdo del último jarocho”, un plato de carne de cerdo con salsa de sidra que tenía buen sabor pero que lucía un poco raro, el Chef Herrera mencionó que parecía que la salsa era un pulmón licuado.

“Aída Matilde” fue llamada por los jueces para presentar su ceviche preparado con sidra y pescado, la periodista cumplió el reto, solo le pidieron unas tostadas o totopos para acompañar el platillo y le recomendaron agregar un poco más de color con jitomate.

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La Bebeshita apostó por “un pollito borracho” con champagne y dejó a los chefs con la boca abierta.

Stephanie Salas sirvió “un empapelado de pescado extraviado en burbujas de la pasión”, que no convenció por el exceso de especias en la preparación.

David Salomón decidió presentar “pollo agradecido” inspirado en una receta de su madre, el diseñador se sentía seguro, sin embargo un exceso de cebolla le hizo una mala jugada.

Mauricio Islas también tuvo algunos problemas con su plato, mientras que Germán se llevó varios cumplidos con la carne que llevó a la mesa.

Finalmente los Chefs deliberaron y decidieron que el plato con más errores era el de David Salomón, pues la champagne no tenía presencia en la salsa. El diseñador se despidio de MasterChef Celebrity muy agradecido y con grandes experiencias.

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