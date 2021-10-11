FOTOS | Los niños se apoderaron de la cocina de MasterChef Celebrity.

Las celebridades no tenían idea de lo que estaba por llegar a MasterChef Celebrity, en su segundo reto debían cocinar en parejas, pero nunca imaginaron que iban a hacer equipo con sus cocineritos favoritos. Germán Montero miraba con nostalgia a los niños y expresó el deseo de cocinar con su hijo, como en MasterChef todo puede pasar, fue sorprendido con la visita de Germancito.

Cocinar se convirtió en un juego de niños en MasterChef Celebrity.

Jimena Pérez “la Choco”, Paty Navidad y Laura Zapata también recibieron una visita especial y decidieron bajar a cocinar con sus pequeños consentidos. Los niños se encargaron de ir al mercado y llevar los ingredientes necesarios para crear deliciosos platos junto a las celebridades.

Aída Cuevas decidió preparar un “pollito con papas” junto a su nieto Rodrigo, quien a pesar de su corta edad, no le falló a su abuela a la hora de llevar los ingredientes.

Tony Balardi eligió un guisado con carne para cocinar con su sobrina María José, mientras que Laura Flores y su hija Ana Sofía prepararon unas enchiladas verdes con pistaches.

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David Salomón hizo unas albóndigas junto a Cipo, Aristeo y Diego quisieron deleitar a los chefs con unos tacos, pero como no podían faltar los platillos dulces, Stephanie y Santiago prepararon crepas, Laura Zapata e Isabel pay de manzana, Paty y Carolina un “elfo de chocolate”, Bebeshita con Paulina unos coloridos cupcakes y Choco e Iker un postre muy especial.

Paco y Karla hicieron la pizza“Rino”, Mauricio preparó paella y hamburguesas con su pequeño Emiliano, mientras que Germán y Germancito sirvieron un platillo preparado con pescado.

Después de la degustación de los Chefs, los cocineritos se despidieron de la cocina más famosa de México y los Chefs decidieron que además de Germán Montero, Paty Navidad, Laura Zapata y Jimena Choco, subieran al balcón Mauricio Islas, Paco Chacón, David Salomón y Tony Balardi.

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