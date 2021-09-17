FOTOS | Los sabores de la Conquista llegaron a MasterChef Celebrity.

MasterChef Celebrity se vistió de manteles largos para conmemorar 500 años del encuentro entre los Aztecas y Españoles. Las celebridades tuvieron la tarea de experimentar con sabores prehispánicos en el reto de la caja misteriosa, en donde encontraron las herramientas necesarias para preparar un caldo de piedra como el que degustaron los reyes Aztecas en la antigüedad.

¿Quiénes cocinaron mejor en MasterChef Celebrity?

Laura Flores, Choco y Laura Zapata lograron conquistar el paladar de los Chefs con su sopa de mariscos, pero la gran ganadora del reto fue la actriz Laura Flores, quien tuvo el privilegio de elegir el color de su equipo para cocinar su siguiente platillo.

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Se avecinaba una cena de gala en la mesa de Carlos V, la cual sería preparada por el equipo azul, rojo y amarillo. El menú para el gran banquete consistía en perdices de San Lorenzo, bacalao en ajada y atún en escabeche.

Los equipos se conformaron al azar, las celebridades descubrieron su destino al elegir una figura prehispánica. Laura Flores quedó como capitana del equipo rojo, Laura Zapata lideró al equipo amarillo y La Choco al azul.

Después de mucha tensión entre las capitanas y sus equipos, al final los rojos lograron coronarse como ganadores con su bacalao en ajada, mientras que el equipo amarillo también logró subir al balcón con el atún. Por su parte, los cocineros del equipo azul se pusieron el mandil negro al entregar unas perdices difíciles de degustar, pues la cocción no fue la correcta.

Con los mandiles negros llegó el reto de eliminación, en está ocasión los famosos se salvarían al preparar unas suculentas carnitas acompañadas de una salsa elaborada con mamey, zapote o tuna.

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¿Quién se convirtió en el quinto eliminado de MasterChef Celebrity?

Los famosos cocinaron por primera vez carnitas, pero Choco, Tony Balardi y David Salomón sorprendieron con sus platillos y hasta los chefs pidieron taquitos “para llevar”.

Las preparaciones de Alicia Machado, Bebeshita y José Joel fueron las menos afortunadas, pero el cantante sirvió unas carnitas “ahumadas” que le costaron su permanencia en MasterChef Celebrity.

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