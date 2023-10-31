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FOTOS | “Estamos devastados”, el elenco de "Friends" reacciona a la muerte de Matthew Perry

Los compañeros de reparto de Matthew Perry en “Friends”, rompieron el silencio en un emotivo comunicado conjunto luego de la muerte del actor. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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