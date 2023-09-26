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FOTOS | A Mick Jagger le gusta el perreo. ¡Así bailó en su cumple 80!

El momento viral de Mick Jagger, vocalista de los Rolling Stones, bailando una canción de Farruko en el festejo de su cumpleaños número 80. Te contamos los detalles en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

Mick Jagger Navidad.jpg
Mick Jagger sonriendo.jpg
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Mick Jagger partido de futbol.jpg
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Mick Jagger con sombrero.jpg
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Mick Jagger bebiendo.jpg
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