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FOTOS | Piqué ofrece disculpas tras terrible falla: “Ante todo pedir disculpas”

El empresario hizo algunas propuestas a través de Twitch que terminaron convirtiéndose en un escándalo público. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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