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FOTOS | Piqué contará en exclusiva su versión de la separación de Shakira

A poco más de un año de su separación con Shakira, Gerard Piqué podría romper el silencio y dar su versión de lo ocurrido con su ex. Te contamos los detalles en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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