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FOTOS | Rauw Alejandro admite que el 2023 no ha sido su año; le cancelaron la boda y un concierto

El cantante parece no haber vivido su mejor año y a juzgar por todo lo que le pasa, así ha sido. Te contamos en fotos.

Por: Maribel Velázquez

FOTOS | Rosalía y Rauw Alejandro
FOTOS | Rosalía y Rauw Alejandro
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Rauw y Rosalia vacacionando.jpg
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