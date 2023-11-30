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FOTOS | Estos son los refuerzos que los fanáticos piden en Exatlón México

La “Bestia” llegó esta semana como refuerzo al equipo azul de Exatlón México... ¡Y vendrán más! ¿Quiénes serán? Estos son los atletas que los fanáticos piden.

Por: Ana Patricia Pérez

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