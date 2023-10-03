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FOTOS | Rosalía se deja ver con el anillo de compromiso que le dio Rauw Alejandro

La española ha levantado sospechas de una reconciliación con Alejandro Rauw tras lucir su argolla de compromiso. Te contamos lo que dijeron en fotos.

Por: Maribel Velázquez

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